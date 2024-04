Rechter in kort geding legt werken aan Markt in Zele voorlopig stil

In een uitspraak in kort geding, aangespannen door 5 handelaars in Zele, heeft de rechtbank van Dendermonde geoordeeld dat er voorlopig niet mag worden verder gewerkt aan de Markt in Zele, tot Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een uitspraak heeft gedaan over de omgevingsvergunning voor de heraanleg van die Markt. De rechtbank deed nog geen uitspraak over de grond van de zaak. De rechter is ook niet ingegaan op de eis van de aanklagers, zo laat burgemeester Hans Knop (cd&v) weten, om ook werken te verbieden die pas zijn voorzien na de uitspraak in de beroepsprocedure tegen de vergunning. “We verspreidden enkele weken geleden een bewonersbrief met informatie over het volledige plan van aanpak voor de heraanleg van de Markt en niet louter over de rioleringswerken. Op basis van die brief oordeelt de rechtbank nu dat de rioleringswerken niet los mogen gezien worden van de heraanleg van de Markt. We hebben daar veel vragen bij, omdat Vlaanderen expliciet bepaalt dat rioleringswerken niet vergund moeten worden. Omwille van de korte periode die ons rest tot de beslissing van de minister, zullen we voorlopig niet in beroep gaan, maar we houden alle opties open. In elk geval is dit bijzonder jammer, want hier zijn er alleen verliezers. De hinder wordt nodeloos verlengd voor zowel handelaars, klanten als omwonenden."