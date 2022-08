De ingekorte versie van de Dodentocht in Bornem was een echte voltreffer. In totaal kwamen 11.200 wandelaars aan de start, voor een tocht van geen 100, maar van 65 kilometer omwille van de extreme hitte. Het is de eerste keer ooit dat de Dodentocht ingekort werd. Daardoor was er geen passage meer in Buggenhout. Wel nog in deelgemeente Opdorp.