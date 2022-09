Trucker zwaargewond nadat hij inrijdt op file van eerder ongeval op E17

Na een dodelijk verkeersongeval op de E17 ter hoogte van Laarne in de richting van Gent, waarbij een motorrijder om het leven kwam, gebeurde er rond half twee in de staart van de file een tweede zwaar ongeval. Een vrachtwagen reed er in op zijn voorligger. Ook hier was de klap bijzonder zwaar. De chauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij raakte zwaargewond maar verkeerde niet in levensgevaar. Na dit ongeval besloten de hulpdiensten om de snelweg ter hoogte van de afrit Beervelde af te sluiten. Bestuurders die achter het tweede ongeval gestrand waren, konden onder toezicht van de politie rechtsomkeer maken om via de op- en afrit de snelweg te verlaten. Pas rond half zes in de ochtend was de snelweg weer volledig vrij voor het verkeer.