Sport Thuismakers Interfreight Antwerp - Asterix Avo

In het volleybal bij de vrouwen heeft Asterix Avo met 0-3 gewonnen bij Interfreight Antwerp. In de eerste set stoomt Asterix vlot door naar 16-25. In de tweede set bieden de dames uit Antwerpen meer meerwerk. Maar ook set 2 gaat naar Asterix: 22-25. In set 3 maakt Asterix Avo het niet zonder moeite af. Een goed blok zorgt uiteindelijk voor het winnende matchpunt: 19-25. 0-3 winst dus, al wilden ze bij Asterix na afloop niet hoog van de toren blazen.