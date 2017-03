Sport Team Zelenaars wordt in Nederland wereldkampioen 'vrachtwagenpulling'

Een team van truckpuller uit Zele is gisteren in Nederland Europees kampioen geworden. Truckpulling is het oppompen van motoren van vrachtwagens zodat ze een sleepwagen kunnen trekken over een zover mogelijke afstand. Het team Mitas Black Sensation truckpullingteam van Zelenaar Dirk Heirman voerde de motor van de vrachtwagen op tot 1500 pk. Met die truck kon hij in de Ahoy in Rotterdam de sleepwagen een kleine 61 meter voorttrekken. Goed voor een Europese titel. De andere deelnemers kwamen op het EK uit Noorwegen, Denemarken, Nederland, en er deden ook Amerikanen mee.