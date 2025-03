We gaan eruit met vertederende beelden van lammetjes. Ze zijn zo schattig en knuffelbaar, en dat hebben wij vanmiddag precies gedaan: knuffelen met de babygeitjes in Kaasboerderij 't Leenhof in Zele. De activiteit is super populair, want alle tickets voor het lammerseizoen waren in één dag uitverkocht. In de lammetjesknuffelbak waren alleen maar gelukkige gezichten te zien.