Beste ropeskippers van het land verzamelen in Zele, met oog op kwalificatie voor WK in Japan

In Zele zijn de eerste Belgische kampioenen bekend. Niet in het voetbal, maar wel in de ropeskipping. Meer dan 400 ropeskippers gaven dit weekend het allerbeste van zichzelf op het Belgisch Kampioenschap in sporthal De Klodde in Zele. Ze springen allemaal met éénzelfde doel: een ticket bemachtigen voor het Wereldkampioenschap in het Japanse Tokyo. En daar is de club uit Zele al in geslaagd. Een succesvolle thuiswedstrijd dus.