Man in levensgevaar na frontale botsing met boom op N47 in Zele

Op de Europalaan in Zele was er deze voormiddag een zwaar verkeersongeval. De chauffeur reed in een oldtimer richting Lokeren toen hij plots van zijn rijbaan afweek. Hij reed over de middenberm en kwam aan de overkant tegen een boom terecht. De hulpdiensten hadden heel wat werk om hem uit het wrak te bevrijden. De auto was niet uitgerust met airbags waardoor zijn verwondingen ernstig waren. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Een verkeersdeskundige van het parket werd aangesteld om te onderzoeken hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. De Europalaan richting Dendermonde werd afgesloten, en al het verkeer werd omgeleid via de Lokerenbaan.