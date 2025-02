Vanaf morgen opent in de Sint-Ludgeruskerk van Zele een tentoonstelling over het moskeeleven in Vlaanderen. Vandaag start de Ramadan. Voor de islamieten en voor de pastoor van Zele een mooie gelegenheid om de expo, die vorig aan de KU Leuven stond, nu ook naar Zele te halen. Een expo over de islam in een katholieke kerk moet ook aangeven dat beide religies perfect samen kunnen werken.