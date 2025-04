Politie Zele opent onderzoek naar sluikstort langs E17, dader riskeert boete tot 1.000 euro

De politie van Zele is een onderzoek gestart naar een groot achtergelaten sluikstort, langs de E17. In de berm van de Lokerenbeekstraat, een parallelweg van de autosnelweg, heeft iemand een hele hoop afval gedumpt. Verspreid over zo'n 20 meter, liggen er flessen lachgas, kapotte speelpoppen, tuinafval en zelfs matrassen. De politie kreeg al verschillende meldingen binnen. Als er een dader wordt gevonden, dan riskeert die een boete die kan oplopen tot 1.000 euro.