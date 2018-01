In Zottegem heeft de brandweer deze ochtend een bejaarde vrouw uit haar brandende woning gered. Het vuur ontstond in dit huis in de Kapellestraat. De benedenverdieping is volledig vernield door de vlammen. De twee aanpalende woningen liepen rookschade op. De bejaarde bewoonster is bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar.