Assisen Oost-Vlaanderen: Tot levenslang veroordeelde Nederlander opgepakt in Kroatië

De Nederlander Michel Zwik (54), die in december door het Gentse hof van assisen bij verstek veroordeeld werd tot levenslange opsluiting in de zaak van de moord in het drugsmilieu op de 41-jarige Belg Raouf Ben Alita in 2018 in Stekene, is opgepakt in Kroatië. Dat werd uit goede bron vernomen, meldt Belga, en het Gentse parket-generaal bevestigt dat de man overgeleverd werd aan ons land. Als hij verzet aantekent, dan moet het assisenproces overgedaan worden voor wat zijn aandeel betreft. Het lichaam van Raouf Ben Alita werd op 6 december 2018 aangetroffen in een sloot aan de Zeedijk in het Nederlandse Kloosterzande. Het onderzoek leidde naar Michel Zwik. Die runde met zijn broer René ook de oldtimergarage Vintage Cars House in Stekene. Hij werd op 13 december bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting en zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. Zijn broer René kreeg 15 jaar cel en de vier andere kregen celstraffen die opliepen tot twintig jaar. Michel Zwik werd op 30 december opgepakt in het Kroatische Bajakovo, vlakbij de grens met Servië. Er was een Europees aanhoudingsbevel uitgeschreven en Zwik werd vorige week overgeleverd aan ons land. Zijn veroordeling tot levenslang werd hem inmiddels betekend, maar hij heeft nog enkele dagen om verzet aan te tekenen tegen het arrest.