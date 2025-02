Auto belandt op flank na aanrijding met geparkeerde wagen in Stekene

In Bosdorp in Stekene is gisteravond rond acht uur een auto op zijn flank belandt bij een ongeval. Dat gebeurde nadat de bestuurder was ingereden op een geparkeerde wagen. De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw uit haar benarde positie te bevrijden. Ze raakte uiteindelijk slechts lichtgewond maar werd wel voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval gebeurde tijdens het kruisen van een tegenligger die ook zijn zijspiegel kwijtraakte. Het gekantelde en het aangereden voertuig raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden.