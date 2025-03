Nederlander die levenslang kreeg komt opnieuw voor hof van assisen voor drugsmoord Stekene, nadat hij is opgepakt in Kroatië

Er komt een nieuw assisenproces rond de moord op Raouf Ben Alita, in Stekene. Eén van de veroordeelden, de Nederlander Michel Zwik, was nog voortvluchtig tijdens het assisenproces begin december. Maar intussen in de man opgepakt in Kroatië, en overgeleverd aan ons land. De Nederlander kreeg een levenslange gevangenisstraf voor de moord, maar hij tekende verzet aan. Daarom komt er nu een nieuw assisenproces. Dat zal begin juni van start gaan.