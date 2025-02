Burenruzie in Stekene ontaardt in steekpartij, één persoon in levensgevaar

Een burenruzie, afgelopen nacht in Kemzeke bij Stekene, is helemaal geëscaleerd en ontaard in een steekpartij. Daarbij is er één man levensgevaarlijk gewond geraakt. Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De steekpartij vond plaats in een appartementsgebouw in de Stationsstraat. De hulpdiensten kregen iets voor één uur een oproep binnen voor dringende hulp. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse. Er kwam ook een brandweerwagen ter plaatse om het slachtoffer met de ladderwagen uit het gebouw te evacueren. De aanleiding van de feiten is op dit moment nog niet gekend. Eén persoon is gearresteerd. Er is een onderzoeksrechter gevorderd, en de gearresteerde zal vandaag nog voorgeleid worden. Het labo komt wellicht later vandaag nog ter plaatse voor een afstapping.