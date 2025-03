Twee mensen gewond nadat auto tegen andere auto en tegen gevel belandt in Stekene

Op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Bormtestraat in Stekene gebeurde gisteravond rond acht uur een zwaar verkeersongeval. Een man van 68 verloor de controle over zijn wagen en ramde een voertuig dat stond te wachten om de Dorpsstraat in te rijden. Vervolgens reed hij door een klein groenperk om hard tegen de zijgevel van een woning tot stilstand te komen. De gevel scheurde gedeeltelijk, maar er was geen onmiddellijk instortingsgevaar. Een ziekenwagen en MUG-team snelden ter plaatse om de bestuurder en zijn passagier de nodige zorgen toe te dienen. Ze werden vervolgens voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. In de wachtende auto die werd aangereden zaten enkele jongeren. Zij kwamen er met de schrik van af.