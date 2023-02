Stadsmuseum Lokeren gaat jaar lang dicht voor renovatie: "We willen de 21ste eeuw binnentreden"

Het epicentrum van carnaval ligt dit weekend toch in Aalst. Verschillende scholen daar hebben er bezoek gekregen van Prins Carnaval Yordi Ringoir. Op zijn tour mocht basisschool 't Hofje in Hofstade natuurlijk niet ontbreken. Want de prins is er zelf kleuterleider. Zijn collega's en leerlingen hadden een hele show in mekaar gestoken om Yordi geluk te wensen voor het komende carnavalsweekeend. Want een Prins Carnaval in de eigen rangen, dat is en blijft toch iets speciaals. Heel de dag stond er dan ook in het teken van carnaval. De kinderen kozen zelf ook een prins en prinses carnaval. De opvolging is dus misschien al verzekerd.