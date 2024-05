Vlaams parlementslid Björn Rzoska uit Lokeren heeft een boek geschreven over de geschiedenis van zijn familie. 'Gedeelde grond' heet het. Het is een boek over de niet zo fraaie geschiedenis van zijn twee grootvaders. Want Rzoska, van opleiding historicus, heeft tijdens zijn onderzoek ontdekt dat de ene grootvader een nazi was en aanhanger van Adolf Hitler. En de andere grootvader bleek dan toch geen Poolse oorlogsheld te zijn. Iets wat de familie wel heel lang liet uitschijnen. Na 30 jaar komt de politicus van Groen met de echte waarheid naar buiten. En dat was niet zo gemakkelijk.