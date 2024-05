Jarige reus Sefke De Puitenslager verwelkomt 50 reuzen in Beveren

De jonge hiphopper Ide Snake heeft de Lawijstrijd gewonnen. De Lawijtstrijd is een Wase muziekwedstrijd die ondersteund wordt door verschillende concertzalen, muziekfestivals en jeugdhuizen uit het Waasland. Ide Snake is het alter ego van Cis Vermandel, een veelbelovende hiphopper van 22 uit Sint-Pauwels. Ide Snake deed het ook eerder al bijzonder goed in Humo's Rock Rally. Hij wist de jury te overtuigen met een mooie show met een gastoptreden en live saxofonie. De Lawijtstrijd wil ambitieuze en getalenteerde muzikanten en bands uit het Waasland een podium geven. 69 bands schreven zich in. Zes bands konden zich plaatsen voor de grote finale in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. Ide Snake krijgt nu podiumkansen in De Casino en misschien ook op de Lokerse Feesten en Crammerock. Hij krijgt ook 1.000 euro om te gaan opnemen.