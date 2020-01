Op de rotonde van de N70 en de Krijgsbaan, ter hoogte van de tramterminus in Melsele, heeft zich vanmorgen een spectaculair ongeval voorgedaan. Een man reed er met zijn auto aan zeer hoge snelheid in op de rotonde, nadat hij eerste een flauwe bocht in de weg gemist had. De wagen werd volledig over het eiland gekatapulteerd om aan de andere kant van de rotonde hard tegen de vangrail tot stilstand te komen. Als bij wonder raakten geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken en kon de bestuurder op eigen kracht uit de wagen klauteren. Hij werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.