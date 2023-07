Stad Dendermonde gaat op zoek naar private projectonwikkelaar voor de sporthal van Oudegem

Met temperaturen rond de 30 graden is het vandaag weer een warme dag. Maar op sommige plekken in Zuid-Europa is het gewoonweg niet uit te houden. In Spanje, Italië en Zuid-Frankrijk zijn er regio's waar het warmer is dan 40 graden. En de komende dagen wordt het nog warmer. Wij namen eens polshoogte bij Petra die 16 jaar geleden verhuisd is van Steendorp naar Lorca in Spanje. Daar is het momenteel maar liefst 43 graden.