Op sociale media circuleren er hallucinante beelden van een bus die een gesloten overweg straal negeert. De bus rijdt over de sporen terwijl andere personen de signalisatie verzetten en de slagbomen omhoog houden. Een man die op de bus zat kon het hele incident filmen met zijn smartphone. Het incident gebeurde aan een overweg in Belsele bij Sint-Niklaas. Het treinverkeer is er tijdelijk onderbroken omdat er vandaag een goederentrein ontspoorde. Maar dan nog is het absoluut verboden om dit te doen, zegt Thomas Baeken van Infrabel, nadat de redactie van TV Oost deze beelden aan hem liet zien. "Dat is onbegrijpelijk dat zoiets gebeurt. Het is duidelijk dat de overweg gesloten is. Dan is het simpel en dan gelden de verkeersregels. Die moet je ten allen tijde respecteren, ook al rijden er op dat moment geen treinen op deze lijn." Volgens onze info gaat het om een vervangbus die de NMBS heeft ingezet om mensen van en naar hun bestemming te brengen nu de treinen niet meer rijden. Nochtans zijn die busfirma's goed gebrieft over wat kan en niet, zegt Baeken. "Als de NMBS deze firma heeft ingehuurd, dan zal de NMBS de firma erop aanspreken. We gaan ook bekijken welke stappen we hiertegen kunnen ondernemen. De chauffeur bracht niet alleen zichzelf, maar ook vele andere mensen in gevaar. Deze actie druist flagrant in tegen onze net gelanceerde campagne."