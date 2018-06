Speelterrein aan bib Laarne feestelijk geopend

In Sint-Niklaas moest de brandweer gisteravond om iets voor acht uitrukken voor een brand in restaurant 'Het Kookpotje' aan de ingang van recreatiedomein De Ster in de Lange Rekstraat. Voorbijgangers hadden opgemerkt dat er zwarte rook uit het dak kwam en verwittigden de hulpdiensten. Toen de brandweer aankwam was het restaurant, dat gisteren gesloten was, al gevuld met rook. De brand was ontstaan in de keuken. De schade daar en in de rest van de zaak is aanzienlijk. Omdat er een vermoeden is van kwaad opzet werd het restaurant na de bluswerkzaamheden verzegeld. Een branddeskundige van het parket onderzoekt de exacte oorzaak.