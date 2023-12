Speelhuisje Clingse Bossen valt ten prooi aan vandalen met vuurwerk: "Jammer, vorige maand nog opgeknapt"

In Zele is er vanochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd op de Europalaan. Rond tien uur is daar een grote bestelwagen in de flank van een auto gereden. De bestuurder van de auto zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste hulp, maar is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Dendermonde. De bestuurder van de witte bestelwagen bleef ongedeerd. De Europalaan richting Lokeren was een tijdlang afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat zorgde voor files in beide richtingen.