Human Interest Sint sluit deuren van zijn huis in Sint-Niklaas achter zich

Het is 6 december vandaag, dat betekent dat de Sint en zijn Pieten al hun cadeautjes hebben uitgedeeld, en dat ze in principe vanavond al opnieuw terugkeren naar Spanje. Heel wat kinderen zijn dan ook vandaag nog langs geweest in het Huis van De Sint in Sint-Niklaas, om de goedheiligman te vieren en om hem te bedanken voor al de geschenkjes.