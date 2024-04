Tessa Wauman uit Lokeren bekroond tot Miss Flandrienne

Michel uit Lokeren is blind, maar heeft één grote passie: lopen. Katleen, zijn buddy, begeleidt hem tijdens het joggen, waardoor hij zijn passie kan blijven uitoefenen. Michel is Katleen heel dankbaar, maar ook de organisatie achter dit alles: Running Blind. Zij brengen slechtzienden of blinden en begeleiders samen. Running Blind is nog volop op zoek naar loopbuddy's. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.