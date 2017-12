In Aalst kan je vanaf dit weekend voor een warme chocomelk of een glaasje jenever onder meer terecht in het kersthuisje van Gunther Van den Bremt. Voor het zevende jaar op rij is zijn huisje aan het Horebekeveld de blikvanger in de buurt. Met zo'n 60 000 lichtjes, die op het ritme van muziek flikkeren, kan je er dan ook niet naast kijken.