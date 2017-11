Muziek in de klas. Het is voor heel wat onderwijzers in de lagere school een moeilijke combinatie. Maar volgens Ruben Luyten uit Aalst is de meerwaarde ervan enorm. Leerlingen pikken sneller de informatie op en ook de sfeer in de klas is stukken beter, zo besluit hij zijn bachelorproef. En zijn onderzoek heeft indruk gemaakt, want het is genomineerd voor de Kwinta Bachelor Award.