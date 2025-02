En we eindigen ons nieuws met de nieuwe nationale seniorenprins carnaval van ons land. En dat is niemand minder dan schla gerzanger Rudy Jones uit Burcht. Tijdens de verkiezing moest Rudy twintig minuten optreden met liedjes in het Nederlands, Frans en Duits. Daarna was het aan het publiek om te stemmen. Met een score van 75,2% behaalde Rudy een klinkende overwinning.