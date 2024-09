24-jarige vrouw die vriend doodstak in Burcht vrijgelaten onder voorwaarden

De vrouw van 24 uit Burcht die op 22 april haar vriend doodstak, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer beslist. Die bewuste avond liep een ruzie in het appartement van de man in de Prins Leopoldstraat in de deelgemeente van Zwijndrecht helemaal uit de hand. Het slachtoffer kreeg een mes in de borst. De vrouw belde zelf nog naar de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Ze werd toen gearresteerd en aangeklaagd voor doodslag. Volgens haar advocaat heeft ze nooit de intentie gehad om te doden en ging het om wettige zelfverdediging.