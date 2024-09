Reconstructie in Burcht van moord op Dimitri van Den Borre

In Burcht is de reconstructie gehouden van de dodelijke steekpartij waarbij de 36-jarige Dimitri van Den Borre om het leven kwam. De feiten speelden zich af op 22 april van dit jaar in zijn eigen appartement in de Prins Leopoldstraat. Tijdens een hoogoplopende ruzie met zijn vriendin greep zij een mes en stak Dimitri neer. Hij overleed ter plaatse. De vrouw van 24 zit sindsdien in de gevangenis. Ze moest vanmorgen aan de onderzoeksrechter tonen wat er zich die fatale avond heeft afgespeeld. Door de reconstructie was de Prins Leopoldstraat een paar uur hermetisch afgesloten.