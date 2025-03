Drie gewonden bij zware kop-staartaanrijding op E17, ruim uur file richting Antwerpen

Op de E17 in Burcht gebeurde vanmiddag een zware kop-staartaanrijding. De bestuurder van een BMW merkte de staart van de file voor de Kennedytunnel te laat op en reed in op zijn voorligger. Door de zware klap raakten nog twee andere wagens betrokken. Drie mensen raakten gewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De weg was een tijdlang grotendeels versperd, wat voor zware verkeershinder zorgde.