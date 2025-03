En dan enkele opmerkelijke beelden die net zijn binnengekomen: aan de Scheldekaai in Burcht is een dode dolfijn aangespoeld. Het is erg uitzonderlijk om een dolfijn tegen te komen in een rivier, want normaal zwemmen ze in de zee. Hoe het dier in de Schelde is terechtgekomen en of het dier dan al gestorven was, is nog niet duidelijk. Er is melding gemaakt van het kadaver en dat zal nu zo snel mogelijk opgehaald worden.