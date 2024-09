Vrouw (54) overleden, twee dagen na aanrijding op de fiets in Burcht

Twee dagen na een zwaar verkeersongeval in Burcht, is een vrouw van 54 jaar overleden aan haar verwondingen. De vrouw werd met de fiets aangereden op het fietspad. Het ongeval gebeurde maandagmiddag op de Heirbaan om iets voor vijf uur. Getuigen zouden net voor het ongeval gezien hebben hoe een auto moest uitwijken voor een scooter. De bestuurder van die auto, die uit de richting van Kruibeke kwam, zou daardoor op het fietspad zijn beland, met de zware aanrijding tot gevolg. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar overleed ze woensdagavond aan haar verwondingen.