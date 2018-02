Sport Rupel neemt drie punten op veld van SK Sint-Niklaas

In de tweede amateurliga nam SK Sint-Niklaas het op tegen Rupel Boom. Sint-Niklaas greep net naast de tweede periode en zit dus in een uitstekende flow. Bij winst kwamen de Klaasjes zelfs de top 5 binnen. Maar in een zeer boeiende wedstrijd was het toch Rupel-Boom dat de drie punten mee naar huis nam, 1-3 was de eindstand.