Ronny Bevernage haalt amper twaalf stemmen en is kneusje van de provincie

De grote stemmenkanonnen hebben we al gehoord. Maar helemaal onderaan de uitslagen vinden we ook kandidaten die het gisteren moesten doen met slechts iets meer dan een handvol stemmen. Op de lijst van Voor U in Denderleeuw bijvoorbeeld. De partij kwam voor het eerst op en wist 1,2% van de kiezers te overtuigen. Op plaats drie daar stond Ronny Bevernage, hij is helaas het kneusje van de hele provincie met slechts 12 voorkeurstemmen.