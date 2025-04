Containerpark Denderleeuw na maanden opnieuw open: "Ingezet op verkeersveiligheid op en rond het park"

In Denderleeuw is na meer dan vier maanden het containerpark opnieuw opengegaan. Het recyclagepark kreeg de voorbije maanden een volledige make-over. Het park is groter geworden, een beetje opgesmukt ook, en de weegbrug is verplaatst. Ieder jaar komen hier zo'n 40.000 bezoekers afval recycleren. Goed voor zo'n 2 miljoen kilo per jaar. Veel passage dus, en daarom is veiligheid belangrijk. Om die reden zijn ook de rotonde en de straat rondom het recyclagepark aangepakt.