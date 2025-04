In Leuven was er een doelpuntenkermis. Daar scoorde FCV Dender maar liefst vier keer. Maar, dat was niet genoeg voor een overwinning. Want ook Leuven vond vier keer de weg naar het doel, en daardoor eindigde de wedstrijd op 4-4. Een punt waarmee de ploeg uit Denderleeuw niet veel opschiet, in de Europe Play-offs.