Een wel hele bijzondere reddingsactie in Denderleeuw. Daar heeft een man vanmorgen een ree uit het water gehaald. Het dier was in de Dender gesukkeld, maar Hans, die toevallig langswandelde, redde het dier. Hij nam de ree - letterlijk - bij de hoorns en hielp het dier terug op het droge, nog voor de brandweer was aangekomen.