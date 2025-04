Charleroi is maat te groot voor FCV Dender

In de Europe Play-Offs heeft FCV Dender gisterenavond met 4-1 verloren op het veld van Charleroi. Dender komt in de eerste helft al snel op achterstand. Bernier scoort vanuit een scherpe hoek: 1-0. Meteen na de rust verdubbelt Daan Heymans de score: 2-0. De troepen van Vincent Euvrard scoren via Kvet nog de aansluitingstreffer. Maar in het slot van de wedstrijd scoren de Carolo's nog de 3 en 4-1. Dender staat zo met nog vier wedstrijden te gaan op een vijfde plaats met 24 punten.