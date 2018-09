Rode Duivelsfan laat Belgisch embleem op hoofd tatoeëren

Misschien wel de meest opmerkelijke tattoo die u ooit gezien heeft. Een man uit Haasdonk, die grote fan is van de Rode Duivels, heeft zijn liefde voor de nationale ploeg laten vereeuwigen op zijn lichaam. Nico De Bruycker, want zo heet de superfan, is geen onbekende in Beveren. Tijdens het vorige WK reed hij helemaal in het zwart-geel-rood rond door de gemeente. De Duivels zitten bij Nico in zijn hart, en binnenkort ook op ... zijn hoofd.