Robot zoekt op Kalandeberg naar verdwenen paneel van het Lam Gods

In Gent is vandaag gezocht naar de Rechtvaardige rechters, het beroemde verdwenen paneel van het Lam Gods. De zoektocht vond plaats op de Kalandeberg. Op vraag van de stad en het parket Oost-Vlaanderen is iemand van de vakgroep Archeologie begonnen met een zoektocht. Hij doet dat met een robot die de nutsleidingen op het plein in kaart brengt. Dat toestel kan holle ruimtes detecteren waar het verdwenen paneel in kan zitten. Voorlopig is er sprake van enkele interessante reflecties, maar de resultaten van de zoektocht moeten nog verder geanalyseerd worden.