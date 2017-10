"Reus Bende Van Nijvel ontmaskerd"

Na 35 jaar is ‘De Reus’ van de Bende van Nijvel ontmaskerd. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure. Het zou gaan om een intussen overleden ex-rijkswachter uit Aalst en een voormalig lid van de elite-eenheid Groep Diane.

Volgens Het Laatste Nieuws nam een jaar geleden een familielid van de Aalsterse C.B. contact op met de federale gerechtelijke politie. “Vlak voor hij in mei 2015 stierf op zijn 61ste, heeft hij zijn geheim verteld”, zei het familielid. “Hij was ‘De Reus’ van de Bende van Nijvel.” Kort na zijn bekentenis overleed de man. “Details over de raids waaraan hij had deelgenomen, had hij niet gegeven”, klinkt het bij de speurders.

“Maar al vrij snel bleek dat hij niet alleen qua lichaamsbouw en lengte in aanmerking kwam, maar dat ook zijn levensloop perfect past in het plaatje van ‘De Reus’.” Nog volgens Het Laatste Nieuws wil Christian De Valkeneer, de Luikse procureur-generaal en het hoofd van het onderzoek naar de Bende, niet ingaan op C.B.’s betrokkenheid. “Er is een geloofwaardige piste rond de Groep Diane die momenteel volledig uitgeplozen wordt”, zegt hij.