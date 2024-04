Sint-Niklaas: Verdachte van home-invasion en verkrachting voorgeleid na opsporingsbericht Faroek

Marc Van de Vijver, de burgemeester van Beveren, kent zijn straf voor zijn dronken ongeval, vorig jaar in juni. Op 22 juni reed hij een geparkeerd voertuig aan in de Bosdamlaan in Beveren. Hij verwittigde zelf de politie. De burgemeester had gedronken, en nu blijkt dat hij 2,3 promille alcohol in het bloed had. Toch krijgt hij een milde straf van de politierechter. Van de Vijver komt ervanaf met 1.600 euro boete, waarvan 600 euro met uitstel. Hij krijgt ook een rijverbod van één maand, maar daarvan heeft hij al 15 dagen uitgezeten. Het openbaar ministerie had twee maanden gevraagd. Er komt ook een alcoholslot in zijn wagen, en dat voor één jaar. Van de Vijver ontkende de feiten niet. Hij betuigde zijn spijt voor de rechter en vertelde ook dat hij zijn gedrag intussen drastisch gewijzigd heeft. Hij aanvaardt zijn straf en gaat niet in beroep. De burgemeester wilde niet reageren voor onze camera. Later vandaag zal hij een officiële communicatie uitsturen. Vanavond meer details daarover in het TV Oost Nieuws van 18u30, of via onze website en sociale media.