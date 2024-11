Reconstructie aan ziekenhuis in Dendermonde schept meer duidelijkheid in zaak Peter Goeman

Gisteravond is een reconstructie gehouden in de zaak van Peter Goeman. Hij werd na een psychose door de politie naar het AZ Sint-Blasius gebracht in Dendermonde. Maar toen hij daar geboeid aankwam, viel hij een agente aan. Die trok haar wapen en schoot hem neer. Goeman stierf even later. Volgens zijn familie is dat doodslag. De reconstructie moest meer duidelijkheid brengen over wat er precies gebeurde en waarom de agente schoot.