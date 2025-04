AZ Sint-Blasius Dendermonde laat vrouwen zwangerschap thuis monitoren: "Een grote geruststelling voor patiënten die al miskramen hebben gehad"

Vrouwen die moeten bevallen in het Dendermondse ziekenhuis AZ Sint-Blasius kunnen de evolutie van hun zwangerschap van thuis opvolgen. Tijdens de laatste weken moeten vrouwen vaak naar het ziekenhuis om een CTG-scan te laten nemen. Die scan meet de hartslag van de baby en de activiteit in de baarmoeder. Maar het AZ Sint-Blasius is nu het eerste ziekenhuis in ons land die vrouwen die scans zelf thuis laat uitvoeren.