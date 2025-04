Stadsbestuur en provincie moeten toch geen schadevergoeding aan Empro betalen

Het Dendermondse stadsbestuur en de Provincie Oost-Vlaanderen moeten dan toch geen schadevergoeding betalen aan Empro. Het bedrijf had een proces aangespannen tegen de twee overheden na de beslissing, vier jaar geleden, om haar vergunning te schorsen. In eerste aanleg had Empro gelijk gekregen van de rechtbank, maar stad en provincie gingen in beroep, omdat er al jaren klachten waren van buurtbewoners over stank, afkomstig van de fabriek. Empro verwerkt pluimveeveren voor dierenvoeding en cosmetica. Nu dreigt er weer een proces, want het parket Oost-Vlaanderen klaagt het bedrijf aan voor inbreuken op de milieuwetgeving. De zaak komt op 6 mei opnieuw voor.