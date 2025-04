Nieuwe fase aan werken Mechelse Poort in Dendermonde, vanaf dinsdag is de Oude Vest afgesloten

De wegenwerken aan het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaan morgen een nieuwe fase in. Twee weken geleden werd de gloednieuwe fietstunnel onder de Noordlaan geschoven en werd er nieuw asfalt bovenop de tunnel gegoten. Vanaf morgen wordt de werfzone aan de kant van de Leopoldlaan verder uitgebreid. Dat betekent dat het kruispunt met de Oude Vest volledig wordt afgesloten. Wie de Oude Vest wil bereiken, zal gebruik moeten maken van een nieuwe eenrichtingsverbinding vanaf de Noordlaan of via de Sint-Jacobsstraat. De winkelstraat terug verlaten moet via enkele lokale omleidingen.