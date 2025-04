Werken aan Mechelse Poort in Dendermonde gaan nieuwe fase in, Oude Vest afgesloten

De wegenwerken aan het kruispunt aan de Mechelse Poort in Dendermonde, zijn deze ochtend een nieuwe fase ingegaan. De werfzone is nu nog groter. Vanaf vandaag is ook de Oude Vest afgesloten. Wie de Oude Vest wil bereiken, moet via een nieuwe eenrichtingsverbinding vanaf de Noordlaan of via de Sint-Jacobsstraat rijden. Om de winkelstraat te verlaten, moet je een omleiding volgen. Daarnaast geldt er ook tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Papiermolenstraat richting de Oude Vest. Er wordt ook een extra verbinding vanaf de Noordlaan via de parking Groene Dender gecreëerd. Dat is belangrijk voor zwaarder verkeer. De extra hinder is er al zeker tot november. De volledige vernieuwing van de Mechelse Poort in Dendermonde moet tegen de zomer van volgend jaar klaar zijn.