Pseudovogelpest nu ook vastgesteld in Ninove en Eeklo

De massale vissterfte in de grachten van Fort Liefkenshoek in Kallo is wel degelijk het gevolg van zuurstofgebrek. De gevreesde blauwalg is niet in het water aangetroffen. Dat blijkt na controle van enkele stalen. Het gebrek aan zuurstof in het water is het gevolg van de massale groei van algen in de fortgracht. Het is nu wachten tot de temperatuur daalt zodat het zuurstofpeil in het water terug kan stijgen.